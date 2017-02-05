В прошлом году компания KTM выпустила 400 мотоциклов - специальные версии гоночных мотоциклов Райана Данжи (Ryan Dungey), для того, чтобы он мог в соответствии с правилами АМА выступать в сериях АМА Суперкросс и АМА Мотокросс (правила гласят, что мотоцикл должен быть серийным). Все думали, что это вынужденное действие больше не повторится, но...