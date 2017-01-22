- Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
- Мотоцикл Ancillotti 125 GA
Символичный Итальянский бренд пытается вернуться для участия в Чемпионате Европы по Мотокроссу в классе EMX125.
- Восьмидесятые - поворотный момент
Мотокросс очень быстро развивался, представительство производителей было весьма внушительное, и не только в классе 500cc, но и в других тоже, в основном за счет Сузуки (Suzuki). Мальерб (Malherbe) в 1980, 1981 и 1984 годах, Лакки (Lackey) в 1982, Карлквист (Carlqvist) в 1983 - выиграли титулы в ту золотую эпоху.
- Чемпионаты Европы в классе 500сс в 1955 и 1956 годах - первые Чемпионы
Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава третья: Чемпионаты Европы в классе 500сс (1955-1956 гг.).
- Перевернутый двигатель на мотоцикле
В Италии разработан двигатель, который устанавливается на мотоцикл в перевернутом виде.
- Солнечные Альпы и туманный Альбион (1930 - 1934 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава третья: Солнечные Альпы и туманный Альбион (1930 - 1934 гг.)
- «Явы» побеждают (1970-1974 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава девятая: «Явы» побеждают (1970-1974 гг.)