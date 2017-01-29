Новости Мотокросса

Победителями первого этапа Чемпионата Италии по Мотокроссу 2017, который прошел в местечке Риола Сардо (Riola Sardo), стали итальянец Антонио Каироли и испанец Хорхе Прадо в классах МХ1 и МХ2 соответственно. Совместный заезд также выиграл Антонио Каироли. Россиянин Евгений Бобрышев финишировал пятым и четвертым.

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  • Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава тринадцатая: Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)

  • Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

  • Перевернутый двигатель на мотоцикле

    В Италии разработан двигатель, который устанавливается на мотоцикл в перевернутом виде.

  • Мотоциклы Honda CRF 2012 модельного года - первый взгляд

    Компания "Honda" в этом году очень рано представила спецификации и фото моделей 2012 года всех CRF, которые они производят.

  • Команда Швеции через шестьдесят лет (1983 г.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава двенадцатая: Команда Швеции через шестьдесят лет (1983 г.)

  • Техническое обслуживание

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть пятая: Техническое обслуживание

  • Первый чемпионат мира 1957 год

    Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава четвертая: Первый чемпионат мира (1957 г.).

Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава тринадцатая: Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)

 

Последние результаты

Ближайшие соревнования

  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 18.02.2017
    Результаты седьмого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 18.02.2017
    Результаты первого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, восточный дивизион
  • 25.02.2017
    Результаты восьмого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
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