- Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава тринадцатая: Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)
- Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
- Перевернутый двигатель на мотоцикле
В Италии разработан двигатель, который устанавливается на мотоцикл в перевернутом виде.
- Мотоциклы Honda CRF 2012 модельного года - первый взгляд
Компания "Honda" в этом году очень рано представила спецификации и фото моделей 2012 года всех CRF, которые они производят.
- Команда Швеции через шестьдесят лет (1983 г.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава двенадцатая: Команда Швеции через шестьдесят лет (1983 г.)
- Техническое обслуживание
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть пятая: Техническое обслуживание
- Первый чемпионат мира 1957 год
Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава четвертая: Первый чемпионат мира (1957 г.).