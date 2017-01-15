- Мотоциклы Honda CRF 2012 модельного года - первый взгляд
Компания "Honda" в этом году очень рано представила спецификации и фото моделей 2012 года всех CRF, которые они производят.
- Восьмидесятые - поворотный момент
Мотокросс очень быстро развивался, представительство производителей было весьма внушительное, и не только в классе 500cc, но и в других тоже, в основном за счет Сузуки (Suzuki). Мальерб (Malherbe) в 1980, 1981 и 1984 годах, Лакки (Lackey) в 1982, Карлквист (Carlqvist) в 1983 - выиграли титулы в ту золотую эпоху.
- Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
- «Явы» включаются в борьбу (1935-1939 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава четвертая: «Явы» включаются в борьбу (1935—1939 гг.)
- Обзор Кавасаки (Kawasaki) KX250F 2011 модельного года
Одной из первых двестипятидесяток представленных общественности стала Кавасаки (Kawasaki) KX250F. Она претерпела много серьезных изменений в экземпляре 2011 модельного года.
- Адаптивный мотоцикл Дуга Хенри
Знаменитый Американский гонщик по Мотокроссу Дуг Хенри (Doug Henry), который несколько лет назад получил травму позвоночника, должен был принять участие в фестивале "A Day In The Dirt" 2010 и вновь погонять на своем мотоцикле Yamaha.
- Компания КТМ выпускает 700 заводских мотоциклов Ryan Dungey Replica 2013
В прошлом году компания KTM выпустила 400 мотоциклов - специальные версии гоночных мотоциклов Райана Данжи (Ryan Dungey), для того, чтобы он мог в соответствии с правилами АМА выступать в сериях АМА Суперкросс и АМА Мотокросс (правила гласят, что мотоцикл должен быть серийным). Все думали, что это вынужденное действие больше не повторится, но...