- Обзор КТМ 2011
Обзор модельного ряда КТМ 2011, мотоциклы для мотокросса.
- Мотоцикл Ancillotti 125 GA
Символичный Итальянский бренд пытается вернуться для участия в Чемпионате Европы по Мотокроссу в классе EMX125.
- Начало мотокроссов - первая половина двадцатого века
Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава первая: Начало мотокроссов (1908-1950 года).
- Технические характеристики мотоциклов КТМ 2011 модельного года
Технические характеристики всех кроссовых мотоциклов КТМ 2011 модельного года с фотографиями.
- Международные шестидневные соревнования в курортных местностях (1960-1963 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава седьмая: Международные шестидневные соревнования в курортных местностях (1960-1963 гг.)
- Европейский кубок в классе 250сс 1958 год
Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава пятая: Европейский кубок в классе 250сс (1958 г.).
- Ходовая часть
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава третья: Ходовая часть