Новости Мотокросса

  • 15.01.2017
  • АМА Суперкросс 2017 - второй этап

    Победителем второго этапа чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 вновь стал Кен Роксен.

  • АМА Суперкросс 2017 - второй этап в классе 250, западный дивизион

    Победителем второго этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017 в классе 250, западный дивизион вновь стал Шейн Макелрат.

  • 08.01.2017
  • АМА Суперкросс 2017 - первый этап

    Чемпионат Мира по Суперкроссу 2017 стартовал в Анахейме. Победителем первого этапа серии АМА Суперкросс 2017 стал Кен Роксен.

  • АМА Суперкросс 2017 - первый этап в классе 250, западный дивизион

    Победителем первого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017 в классе 250, западный дивизион стал Шейн Маккелрат.

  • 16.10.2016
  • Monster Energy Cup 2016

    Победителем традиционного осеннего Суперкросса Monster Energy Cup 2016, который проходит в Лас Вегасе стал Элай Томак.

  • 09.10.2016
  • Супермотокросс 2016

    Дебютное соревнование по Супермотокроссу - кубок гонщиков и производителей - состоялось в Германии на футбольном стадионе. Победителем в личном зачете стал американец Райан Данжи, а в командном зачете первенствовала команда КТМ.

  • 25.09.2016
  • Мотокросс Наций 2016 - итоги

    Сборная Франции на последних метрах дистанции заключительного заезда вырвала победу в Мотокроссе Наций 2016 у сборной Нидерландов. Сборная России заняла одиннадцатое место.

Победителем второго этапа чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 вновь стал Кен Роксен.

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Статьи

  • Мотоциклы Honda CRF 2012 модельного года - первый взгляд

    Компания "Honda" в этом году очень рано представила спецификации и фото моделей 2012 года всех CRF, которые они производят.

  • Восьмидесятые - поворотный момент

    Мотокросс очень быстро развивался, представительство производителей было весьма внушительное, и не только в классе 500cc, но и в других тоже, в основном за счет Сузуки (Suzuki). Мальерб (Malherbe) в 1980, 1981 и 1984 годах, Лакки (Lackey) в 1982, Карлквист (Carlqvist) в 1983 - выиграли титулы в ту золотую эпоху.

  • Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

  • «Явы» включаются в борьбу (1935-1939 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава четвертая: «Явы» включаются в борьбу (1935—1939 гг.)

  • Обзор Кавасаки (Kawasaki) KX250F 2011 модельного года

    Одной из первых двестипятидесяток представленных общественности стала Кавасаки (Kawasaki) KX250F. Она претерпела много серьезных изменений в экземпляре 2011 модельного года.

  • Адаптивный мотоцикл Дуга Хенри

    Знаменитый Американский гонщик по Мотокроссу Дуг Хенри (Doug Henry), который несколько лет назад получил травму позвоночника, должен был принять участие в фестивале "A Day In The Dirt" 2010 и вновь погонять на своем мотоцикле Yamaha.

  • Компания КТМ выпускает 700 заводских мотоциклов Ryan Dungey Replica 2013

    В прошлом году компания KTM выпустила 400 мотоциклов - специальные версии гоночных мотоциклов Райана Данжи (Ryan Dungey), для того, чтобы он мог в соответствии с правилами АМА выступать в сериях АМА Суперкросс и АМА Мотокросс (правила гласят, что мотоцикл должен быть серийным). Все думали, что это вынужденное действие больше не повторится, но...

Компания "Honda" в этом году очень рано представила спецификации и фото моделей 2012 года всех CRF, которые они производят.

 

Последние результаты

Ближайшие соревнования

  • 21.01.2017
    Результаты третьего этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 21.01.2017
    Результаты третьего этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 28.01.2017
    Результаты четвертого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 28.01.2017
    Результаты четвертого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 04.02.2017
    Результаты пятого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
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