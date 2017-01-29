Новости Мотокросса

Победителями первого этапа Чемпионата Италии по Мотокроссу 2017, который прошел в местечке Риола Сардо (Riola Sardo), стали итальянец Антонио Каироли и испанец Хорхе Прадо в классах МХ1 и МХ2 соответственно. Совместный заезд также выиграл Антонио Каироли. Россиянин Евгений Бобрышев финишировал пятым и четвертым.

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Мотоцикл Yamaha YZ250F, на котором Готье Полин участвует в Чемпионате Мира по Мотокроссу 2011 в классе MX2, оснащен специальной головкой цилиндра и топливным инжектором.

 

Последние результаты

Ближайшие соревнования

  • 04.02.2017
    Результаты пятого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 04.02.2017
    Результаты пятого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 18.02.2017
    Результаты седьмого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
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