Новости Мотокросса

Победителем третьего этапа чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 стал Райан Данжи.

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  • Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

  • Мотоцикл Ancillotti 125 GA

    Символичный Итальянский бренд пытается вернуться для участия в Чемпионате Европы по Мотокроссу в классе EMX125.

  • Восьмидесятые - поворотный момент

    Мотокросс очень быстро развивался, представительство производителей было весьма внушительное, и не только в классе 500cc, но и в других тоже, в основном за счет Сузуки (Suzuki). Мальерб (Malherbe) в 1980, 1981 и 1984 годах, Лакки (Lackey) в 1982, Карлквист (Carlqvist) в 1983 - выиграли титулы в ту золотую эпоху.

  • Чемпионаты Европы в классе 500сс в 1955 и 1956 годах - первые Чемпионы

    Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава третья: Чемпионаты Европы в классе 500сс (1955-1956 гг.).

  • Перевернутый двигатель на мотоцикле

    В Италии разработан двигатель, который устанавливается на мотоцикл в перевернутом виде.

  • Солнечные Альпы и туманный Альбион (1930 - 1934 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава третья: Солнечные Альпы и туманный Альбион (1930 - 1934 гг.)

  • «Явы» побеждают (1970-1974 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава девятая: «Явы» побеждают (1970-1974 гг.)

Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

 

Последние результаты

Ближайшие соревнования

  • 28.01.2017
    Результаты четвертого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 28.01.2017
    Результаты четвертого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 04.02.2017
    Результаты пятого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 04.02.2017
    Результаты пятого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
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