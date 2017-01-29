История Мотокросса берет свое начало в начале двадцатого века, когда прошли первые соревнования в Великобритании, в особенности в течении 20-х годов, когда были проведены первые мотогонки по пересеченной местности, отличающиеся от Триала (преодоление препятствий) и соревнований на надежность.