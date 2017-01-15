- Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава тринадцатая: Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)
- Технические характеристики мотоциклов КТМ 2011 модельного года
Технические характеристики всех кроссовых мотоциклов КТМ 2011 модельного года с фотографиями.
- Тест мотоциклов KTM 450SXF 2011 модельного года
Американский журнал "Motocross Action" провел тест мотоцикла для Мотокросса KTM 450SXF 2011 модельного года.
- В соревнованиях Эндуро преобладает Мотокросс (1975-1978 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава десятая: В соревнованиях Эндуро преобладает Мотокросс (1975-1978 гг.)
- Кроссовые мотоциклы Ямаха 2011 модельного года - первый взгляд
Краткий обзор кроссовых мотоциклов Ямаха (Yamaha) 2011 модельного года.
- Превосходство Британских Гонщиков (1920—1929 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава вторая: Превосходство Британских Гонщиков (1920—1929 гг.)
- Ходовая часть
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава третья: Ходовая часть