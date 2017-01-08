Новости Мотокросса

  • 08.01.2017
  • АМА Суперкросс 2017 - первый этап

    Чемпионат Мира по Суперкроссу 2017 стартовал в Анахейме. Победителем первого этапа серии АМА Суперкросс 2017 стал Кен Роксен.

  • АМА Суперкросс 2017 - первый этап в классе 250, западный дивизион

    Победителем первого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017 в классе 250, западный дивизион стал Шейн Маккелрат.

  • 16.10.2016
  • Monster Energy Cup 2016

    Победителем традиционного осеннего Суперкросса Monster Energy Cup 2016, который проходит в Лас Вегасе стал Элай Томак.

  • 09.10.2016
  • Супермотокросс 2016

    Дебютное соревнование по Супермотокроссу - кубок гонщиков и производителей - состоялось в Германии на футбольном стадионе. Победителем в личном зачете стал американец Райан Данжи, а в командном зачете первенствовала команда КТМ.

  • 25.09.2016
  • Мотокросс Наций 2016 - итоги

    Сборная Франции на последних метрах дистанции заключительного заезда вырвала победу в Мотокроссе Наций 2016 у сборной Нидерландов. Сборная России заняла одиннадцатое место.

  • Мотокросс Наций 2016 - заезд MX1+Open

    Победителем третьего заезда Мотокросса Наций 2016, в котором участвовали гонщики классов MX1 и Open стал голландец Джефрей Херлингс. Россияне Евгений Бобрышев и Семен Рогозин заняли шестое и тридцать третье места. В командном зачете вновь победили французы, а россияне заняли одиннадцатое место.

  • Мотокросс Наций 2016 - заезд MX2+Open

    Победителем второго заезда Мотокросса Наций 2016, в котором участвовали гонщики классов MX2 и Open стал американец Джейсон Андерсон. Россияне Евгений Бобрышев и Всеволод Брыляков заняли семнадцатое и девятнадцатое места.

Чемпионат Мира по Суперкроссу 2017 стартовал в Анахейме. Победителем первого этапа серии АМА Суперкросс 2017 стал Кен Роксен.

Видео

Фото


Статьи

  • Обзор КТМ 2011

    Обзор модельного ряда КТМ 2011, мотоциклы для мотокросса.

  • Мотоцикл Ancillotti 125 GA

    Символичный Итальянский бренд пытается вернуться для участия в Чемпионате Европы по Мотокроссу в классе EMX125.

  • Начало мотокроссов - первая половина двадцатого века

    Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава первая: Начало мотокроссов (1908-1950 года).

  • Технические характеристики мотоциклов КТМ 2011 модельного года

    Технические характеристики всех кроссовых мотоциклов КТМ 2011 модельного года с фотографиями.

  • Международные шестидневные соревнования в курортных местностях (1960-1963 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава седьмая: Международные шестидневные соревнования в курортных местностях (1960-1963 гг.)

  • Европейский кубок в классе 250сс 1958 год

    Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава пятая: Европейский кубок в классе 250сс (1958 г.).

  • Ходовая часть

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава третья: Ходовая часть

Обзор модельного ряда КТМ 2011, мотоциклы для мотокросса.

 

Последние результаты

Ближайшие соревнования

  • 14.01.2017
    Результаты второго этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 14.01.2017
    Результаты второго этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 21.01.2017
    Результаты третьего этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 21.01.2017
    Результаты третьего этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 28.01.2017
    Результаты четвертого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
﻿
При перепечатке и цитировании информации с сайта, прямая ссылка на страницу источника обязательна!
Реклама на сайте © mxworld.ru 2010-2015