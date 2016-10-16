- Солнечные Альпы и туманный Альбион (1930 - 1934 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава третья: Солнечные Альпы и туманный Альбион (1930 - 1934 гг.)
- Чехословакия или ФРГ? (1954—1959 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава шестая: Чехословакия или ФРГ? (1954—1959 гг.)
- Первые годы мира (1947-1953 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава пятая: Первые годы мира (1947-1953 гг.)
- Истоки Мотокросса
История Мотокросса берет свое начало в начале двадцатого века, когда прошли первые соревнования в Великобритании, в особенности в течении 20-х годов, когда были проведены первые мотогонки по пересеченной местности, отличающиеся от Триала (преодоление препятствий) и соревнований на надежность.
- Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
- Наступление команды ЧССР на Чемпионате Европы (1985 г.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава четырнадцатая: Наступление команды ЧССР на Чемпионате Европы (1985 г.)
- Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава тринадцатая: Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)