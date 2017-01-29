- Прототип мотоцикла Yamaha YZ250F с топливным инжектором
Мотоцикл Yamaha YZ250F, на котором Готье Полин участвует в Чемпионате Мира по Мотокроссу 2011 в классе MX2, оснащен специальной головкой цилиндра и топливным инжектором.
- Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
- Истоки Мотокросса
История Мотокросса берет свое начало в начале двадцатого века, когда прошли первые соревнования в Великобритании, в особенности в течении 20-х годов, когда были проведены первые мотогонки по пересеченной местности, отличающиеся от Триала (преодоление препятствий) и соревнований на надежность.
- Командные соревнования по мотокроссу - Мотокроссы Наций
История развития командных Чемпионатов Мира по Мотокроссу - Мотокроссов Наций, которые иногда еще называют Олимпиадой по Мотокроссу.
- Адаптивный мотоцикл Дуга Хенри
Знаменитый Американский гонщик по Мотокроссу Дуг Хенри (Doug Henry), который несколько лет назад получил травму позвоночника, должен был принять участие в фестивале "A Day In The Dirt" 2010 и вновь погонять на своем мотоцикле Yamaha.
- Технические характеристики мотоциклов КТМ 2011 модельного года
Технические характеристики всех кроссовых мотоциклов КТМ 2011 модельного года с фотографиями.
- Соперничество равных (1986-1987 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава пятнадцатая: Соперничество равных (1986-1987 гг.)