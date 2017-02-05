Новости Мотокросса

Победителями второго этапа Чемпионата Италии по Мотокроссу 2017, который прошел в местечке Малагротта (Malagrotta), стали итальянец Антонио Каироли и бельгиец Жульен Либер в классах МХ1 и МХ2 соответственно. Совместный заезд также выиграл Антонио Каироли. Россиянин Евгений Бобрышев финишировал пятым и шестым.

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  • Европейский кубок в классе 250сс 1958 год

    Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава пятая: Европейский кубок в классе 250сс (1958 г.).

  • Эра ГДР (1964-1969 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава восьмая: Эра ГДР (1964-1969 гг.)

  • Популяризация мотокросса (1951-1954 года)

    Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава вторая: Мотокроссы приобретают популярность (1951-1954 гг.).

  • Компания КТМ выпускает 700 заводских мотоциклов Ryan Dungey Replica 2013

    В прошлом году компания KTM выпустила 400 мотоциклов - специальные версии гоночных мотоциклов Райана Данжи (Ryan Dungey), для того, чтобы он мог в соответствии с правилами АМА выступать в сериях АМА Суперкросс и АМА Мотокросс (правила гласят, что мотоцикл должен быть серийным). Все думали, что это вынужденное действие больше не повторится, но...

  • «Явы» включаются в борьбу (1935-1939 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава четвертая: «Явы» включаются в борьбу (1935—1939 гг.)

  • Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

Технические характеристики кроссовых мотоциклов Хонда (Honda) CRF250R и Хонда (Honda) CRF450R 2011 модельного года.

 

Последние результаты

Ближайшие соревнования

  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 18.02.2017
    Результаты седьмого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 18.02.2017
    Результаты первого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, восточный дивизион
  • 25.02.2017
    Результаты восьмого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
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