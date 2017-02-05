- Технические характеристики мотоциклов Хонда 2011 модельного года
Технические характеристики кроссовых мотоциклов Хонда (Honda) CRF250R и Хонда (Honda) CRF450R 2011 модельного года.
- Европейский кубок в классе 250сс 1958 год
Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава пятая: Европейский кубок в классе 250сс (1958 г.).
- Эра ГДР (1964-1969 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава восьмая: Эра ГДР (1964-1969 гг.)
- Популяризация мотокросса (1951-1954 года)
Серия статей по истории Мотокросса написанных по материалом книги "Кроссовые мотоциклы на чемпионатах мира (1908-1979)", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство ДОСААФ СССР, Москва, 1981 г.. Глава вторая: Мотокроссы приобретают популярность (1951-1954 гг.).
- Компания КТМ выпускает 700 заводских мотоциклов Ryan Dungey Replica 2013
В прошлом году компания KTM выпустила 400 мотоциклов - специальные версии гоночных мотоциклов Райана Данжи (Ryan Dungey), для того, чтобы он мог в соответствии с правилами АМА выступать в сериях АМА Суперкросс и АМА Мотокросс (правила гласят, что мотоцикл должен быть серийным). Все думали, что это вынужденное действие больше не повторится, но...
- «Явы» включаются в борьбу (1935-1939 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава четвертая: «Явы» включаются в борьбу (1935—1939 гг.)
- Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро