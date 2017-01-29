Новости Мотокросса

Победителями первого этапа Чемпионата Италии по Мотокроссу 2017, который прошел в местечке Риола Сардо (Riola Sardo), стали итальянец Антонио Каироли и испанец Хорхе Прадо в классах МХ1 и МХ2 соответственно. Совместный заезд также выиграл Антонио Каироли. Россиянин Евгений Бобрышев финишировал пятым и четвертым.

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  • «Явы» побеждают (1970-1974 гг.)

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  • Соперничество равных (1986-1987 гг.)

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  • Техническое обслуживание

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть пятая: Техническое обслуживание

  • Мотоциклы Honda CRF 2012 модельного года - первый взгляд

    Компания "Honda" в этом году очень рано представила спецификации и фото моделей 2012 года всех CRF, которые они производят.

  • Команда Швеции через шестьдесят лет (1983 г.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава двенадцатая: Команда Швеции через шестьдесят лет (1983 г.)

  • Истоки Мотокросса

    История Мотокросса берет свое начало в начале двадцатого века, когда прошли первые соревнования в Великобритании, в особенности в течении 20-х годов, когда были проведены первые мотогонки по пересеченной местности, отличающиеся от Триала (преодоление препятствий) и соревнований на надежность.

  • 68-я международная мотоциклетная выставка EICMA

    Со 2 по 7 ноября в Милане, Италия, проходит 68-я международная мотоциклетная выставка EICMA. Здесь представлены первые впечатления от выставки этого года.

Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава девятая: «Явы» побеждают (1970-1974 гг.)

 

Последние результаты

Ближайшие соревнования

  • 04.02.2017
    Результаты пятого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 04.02.2017
    Результаты пятого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 18.02.2017
    Результаты седьмого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
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