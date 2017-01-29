- «Явы» побеждают (1970-1974 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава девятая: «Явы» побеждают (1970-1974 гг.)
- Соперничество равных (1986-1987 гг.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава пятнадцатая: Соперничество равных (1986-1987 гг.)
- Техническое обслуживание
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть пятая: Техническое обслуживание
- Мотоциклы Honda CRF 2012 модельного года - первый взгляд
Компания "Honda" в этом году очень рано представила спецификации и фото моделей 2012 года всех CRF, которые они производят.
- Команда Швеции через шестьдесят лет (1983 г.)
Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава двенадцатая: Команда Швеции через шестьдесят лет (1983 г.)
- Истоки Мотокросса
История Мотокросса берет свое начало в начале двадцатого века, когда прошли первые соревнования в Великобритании, в особенности в течении 20-х годов, когда были проведены первые мотогонки по пересеченной местности, отличающиеся от Триала (преодоление препятствий) и соревнований на надежность.
- 68-я международная мотоциклетная выставка EICMA
Со 2 по 7 ноября в Милане, Италия, проходит 68-я международная мотоциклетная выставка EICMA. Здесь представлены первые впечатления от выставки этого года.