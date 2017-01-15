Новости Мотокросса

  • 15.01.2017
  • АМА Суперкросс 2017 - второй этап

    Победителем второго этапа чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 вновь стал Кен Роксен.

  • АМА Суперкросс 2017 - второй этап в классе 250, западный дивизион

    Победителем второго этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017 в классе 250, западный дивизион вновь стал Шейн Макелрат.

  • 08.01.2017
  • АМА Суперкросс 2017 - первый этап

    Чемпионат Мира по Суперкроссу 2017 стартовал в Анахейме. Победителем первого этапа серии АМА Суперкросс 2017 стал Кен Роксен.

  • АМА Суперкросс 2017 - первый этап в классе 250, западный дивизион

    Победителем первого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017 в классе 250, западный дивизион стал Шейн Маккелрат.

  • 16.10.2016
  • Monster Energy Cup 2016

    Победителем традиционного осеннего Суперкросса Monster Energy Cup 2016, который проходит в Лас Вегасе стал Элай Томак.

  • 09.10.2016
  • Супермотокросс 2016

    Дебютное соревнование по Супермотокроссу - кубок гонщиков и производителей - состоялось в Германии на футбольном стадионе. Победителем в личном зачете стал американец Райан Данжи, а в командном зачете первенствовала команда КТМ.

  • 25.09.2016
  • Мотокросс Наций 2016 - итоги

    Сборная Франции на последних метрах дистанции заключительного заезда вырвала победу в Мотокроссе Наций 2016 у сборной Нидерландов. Сборная России заняла одиннадцатое место.

Победителем второго этапа чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 вновь стал Кен Роксен.

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Статьи

  • Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава тринадцатая: Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)

  • Технические характеристики мотоциклов КТМ 2011 модельного года

    Технические характеристики всех кроссовых мотоциклов КТМ 2011 модельного года с фотографиями.

  • Тест мотоциклов KTM 450SXF 2011 модельного года

    Американский журнал "Motocross Action" провел тест мотоцикла для Мотокросса KTM 450SXF 2011 модельного года.

  • В соревнованиях Эндуро преобладает Мотокросс (1975-1978 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава десятая: В соревнованиях Эндуро преобладает Мотокросс (1975-1978 гг.) 

  • Кроссовые мотоциклы Ямаха 2011 модельного года - первый взгляд

    Краткий обзор кроссовых мотоциклов Ямаха (Yamaha) 2011 модельного года.

  • Превосходство Британских Гонщиков (1920—1929 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава вторая: Превосходство Британских Гонщиков (1920—1929 гг.)

  • Ходовая часть

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава третья: Ходовая часть

Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава тринадцатая: Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)

 

Последние результаты

Ближайшие соревнования

  • 28.01.2017
    Результаты четвертого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 28.01.2017
    Результаты четвертого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 04.02.2017
    Результаты пятого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 04.02.2017
    Результаты пятого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 11.02.2017
    Результаты шестого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
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