Новости Мотокросса

  • 16.10.2016
  • Monster Energy Cup 2016

    Победителем традиционного осеннего Суперкросса Monster Energy Cup 2016, который проходит в Лас Вегасе стал Элай Томак.

  • 09.10.2016
  • Супермотокросс 2016

    Дебютное соревнование по Супермотокроссу - кубок гонщиков и производителей - состоялось в Германии на футбольном стадионе. Победителем в личном зачете стал американец Райан Данжи, а в командном зачете первенствовала команда КТМ.

  • 25.09.2016
  • Мотокросс Наций 2016 - итоги

    Сборная Франции на последних метрах дистанции заключительного заезда вырвала победу в Мотокроссе Наций 2016 у сборной Нидерландов. Сборная России заняла одиннадцатое место.

  • Мотокросс Наций 2016 - заезд MX1+Open

    Победителем третьего заезда Мотокросса Наций 2016, в котором участвовали гонщики классов MX1 и Open стал голландец Джефрей Херлингс. Россияне Евгений Бобрышев и Семен Рогозин заняли шестое и тридцать третье места. В командном зачете вновь победили французы, а россияне заняли одиннадцатое место.

  • Мотокросс Наций 2016 - заезд MX2+Open

    Победителем второго заезда Мотокросса Наций 2016, в котором участвовали гонщики классов MX2 и Open стал американец Джейсон Андерсон. Россияне Евгений Бобрышев и Всеволод Брыляков заняли семнадцатое и девятнадцатое места.

  • Мотокросс Наций 2016 - заезд MX1+MX2

    Победителем первого заезда Мотокросса Наций 2016, в котором участвовали гонщики классов MX1 и MX2 стал француз Ромаин Фебвре. Россиянин Всеволод Брыляков финишировал двадцать первым.

  • 24.09.2016
  • Мотокросс Наций 2016 - квалификационный заезд Open

    Победителем квалификационного заезда в классе Open Мотокросса Наций 2016 стал голландец Джефрей Херлингс. Россиянин Евгений Бобрышев занял шестое место.

Победителем традиционного осеннего Суперкросса Monster Energy Cup 2016, который проходит в Лас Вегасе стал Элай Томак.

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Статьи

  • Солнечные Альпы и туманный Альбион (1930 - 1934 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава третья: Солнечные Альпы и туманный Альбион (1930 - 1934 гг.)

  • Чехословакия или ФРГ? (1954—1959 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава шестая: Чехословакия или ФРГ? (1954—1959 гг.)

  • Первые годы мира (1947-1953 гг.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава пятая: Первые годы мира (1947-1953 гг.)

  • Истоки Мотокросса

    История Мотокросса берет свое начало в начале двадцатого века, когда прошли первые соревнования в Великобритании, в особенности в течении 20-х годов, когда были проведены первые мотогонки по пересеченной местности, отличающиеся от Триала (преодоление препятствий) и соревнований на надежность.

  • Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть четвертая: Конструкция мотоциклов для соревнований Эндуро. Глава первая: Новые направления в конструировании двигателей типа Эндуро

  • Наступление команды ЧССР на Чемпионате Европы (1985 г.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава четырнадцатая: Наступление команды ЧССР на Чемпионате Европы (1985 г.)

  • Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)

    Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава тринадцатая: Песчаные трассы Нидерландов (1984 г.)

Серия статей по истории Эндуро написанных по материалом книги "Эндуро: вчера, сегодня, завтра", автором которой является чехословацкий инженер Павел Гусак. Издательство Патриот, Москва, 1990 г.. Часть первая: История развития Эндуро. Глава третья: Солнечные Альпы и туманный Альбион (1930 - 1934 гг.)

 

Последние результаты

Ближайшие соревнования

  • 07.01.2017
    Результаты первого этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 07.01.2017
    Результаты первого этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 14.01.2017
    Результаты второго этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
  • 14.01.2017
    Результаты второго этапа Чемпионата Америки по Суперкроссу 2017, западный дивизион
  • 21.01.2017
    Результаты третьего этапа Чемпионата Мира по Суперкроссу 2017 года в классе 450
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